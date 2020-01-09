Президент США Дональд Трамп планирует посетить ежегодный Всемирный экономический форум, который состоится в швейцарском Давосе в конце января. Об этом сообщает АР со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, которая подтвердила, что Трамп будет присутствовать на форуме в этом году.

По словам Стефани Гришэм, визит в Давос станет для Дональда Трампа первым за пределы США после объявления ему импичмента и после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

В список участников форума Трамп также внес свою дочь Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера.

Напомним, что в прошлом году Трамп отменил свое участие во Всемирном форуме в Давосе из-за затянувшегося шатдауна, в результате которого остановилась работа правительственных учреждений.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский также планирует поездку в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.