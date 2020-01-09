Церемония вручения кинопремии "Оскар" в этом году, которая состоится 9 февраля, пройдет без ведущего, как это было и в 2019-м. Это будет уже третье в истории вручение премии без ведущего. Об этом Американская киноакадемия сообщила в Twitter.

Скриншот: Twitter/ @TheAcademy

Напомним, что в прошлом году церемонию должен был вести комик Кевин Харт, однако после того, как пользователи соцсетей припомнили артисту его гомофобные твиты девятилетней давности, Харт отказался от роли ведущего. В этом году организаторы поручат объявлять со сцены категории и вручать статуэтки знаменитостям высшего эшелона.

Отметим, что в первый раз "Оскар" оставался без ведущего в 1989 году. Тогда премию раскритиковали за невыносимую скуку и "сырые" выступления звезд.

Ранее "Страна" сообщала, что создатель сериала "Твин Пикс" режиссер Дэвид Линч получил статуэтку почетной премии "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф.

Также мы писали, что фильм "Джокер" может взять 16 из 24 cтатуэток Оскар.