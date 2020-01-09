В Украине довольны условиями контракта про о газовом транзите с российским "Газпромом" и считают его наиболее выгодным за всю историю независимости. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украина" Юрий Витренко во время пресс-конференции в четверг, передает ТАСС.

"Параметры соглашения выгодны для Украины, потому что впервые за историю независимости Украины у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей, за которые они ("Газпром" - Ред.) должны платить вне зависимости от того, используют они их или нет", - пояснил Витренко.

По его словам, российская компания будет платить за резервированные мощности, а не за количество газа, фактические поступающее в ходе транзита в Европу.

"Несмотря на то, что система не была полностью загружена и объемы были не очень значительные, "Газпром" будет платить за все объемы, которые были зарезервированы", - отметил Витренко.

Также он добавил, что "Нафтогаз" не ведет переговоры с "Газпромом" о возобновлении прямых поставок газа.

Ранее сообщалось, что в Киеве придумали, куда потратят полученные от "Газпрома" миллиарды.

Также мы писали, что Украина получила от "Газпрома" оплату за транзит газа в полном объеме.