Блогеру из РФ Александре Митрошиной запретили въезжать на территорию Украины на три года из-за ее незаконного пребывания в аннексированном Крыму. Об этом сообщил пресс-служба Госпогранслужбы.

Как отмечается, блогершу 1994 года рождения задержали в аэропорту во время прохождения оформления на рейс в Минск.

"Российского блогера, которая нарушила правила въезда-выезда на ТОТУ АР Крым, пограничники обнаружили в "Борисполе" во время выезда из Украины. Она проходила оформление на рейс в Минск. До ее сведения было доведено решение о запрете въезда на территорию нашего государства и проставлена соответствующая отметка в паспортный документ", - говорится в сообщении.

Видео: YouTube/Державна прикордонна служба України

Как сообщается, Митрошина приехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении нее на момент пересечения границы не было ограничений относительно въезда.

Напомним, 6 января ва Киеве полиция поставила на колени и задержала националистов, которые пытались сорвать лекцию российской блогерши Митрошиной. Также "Страна" подробно разбиралась, как работники Википедии сорвали лекцию Митрошиной.