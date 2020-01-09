Президент Украины Владимир Зеленский намерен участвовать в ежегодном Всемирном экономическом форуме, который состоится в конце января в Давосе. Об этом стало известно после публикации списка зарегистрированных участников. Перечень обнародован на странице исполнительного директора общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарьи Каленюк, которая также будет участвовать в этом форуме.

По ее словам, от Украины зарегистрировано шесть участников: президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Вадим Пристайко, олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организует Украинский завтрак в Давосе, нардеп Вадим Новинский, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко и сама Дарья Каленюк.

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе 21-24 января.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в 2019-м на форуме в Давосе мэр Киева Виталий Кличко с третьей попытки выговорил сложное слово.

Также мы сообщали, что в Давосе всем предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю.