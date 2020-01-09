В ночь на 9 января в Киеве на Троещине прогремел взрыв. Как выяснилось люди в масках подорвали банкомат "Ощадбанка". ЧП произошло на улице Николая Закревского, 93а. По словам очевидцев, злоумышленников было четверо. Об этом сообщает "Информатор".

Уточняется, что вызов на линию экстренных служб поступил около 02:45. Мужчина, который позвонил на "102", сообщил, что находился в магазине по соседству и услышал взрыв. Когда он вышел на улицу, то увидел, как четыре человека убегают. Все они были одеты в черную одежду, а их лица были закрыты балаклавами.

Выяснилось, что эпицентр взрыва был внутри отделения "Ощадбанка". Предварительно, злоумышленники пытались взорвать банкомат, но завладеть деньгами им на удалось. После детонации открылась лишь внешняя крышка, а сам сейф остался закрытым. При взрыве никто не пострадал и само помещение не получило серьезных повреждений.

Момент, как злоумышленники убегают с места происшествия, попал на камеры видеонаблюдения.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Виннице взорвали банкомат в отделении "Ощадбанка".

Также мы сообщали, что полиция задержала подозреваемых в подрыве банкомата "Ощадбанка".