Объемы транзита газа через территорию Украину существенно снизятся до 15 млрд куб. м. из-за запуска газопровода "Турецкий поток". Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

Как он отметил, транзит газа через Украину по Балканскому направлению с 1 января осуществляется только для потребностей Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину.



"Но мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 млн куб.м в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе", - добавил он.

Скриншот: Facebook/Сергей Макогон

Как сообщалось, 8 января в Турции прошла официальная церемония открытия газопровода Турецкий поток. На мероприятие присутствовал и глава Кремля Владимир Путин. Уже 5 января Греция и Северная Македония начали получать российский газ по Турецкому потоку.

Также мы писали, что "Газпром" с начала года резко снизил поставки газа в Европу. Наибольшее падение - в транзите через Украину.