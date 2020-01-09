Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская сторона в числе других версий изучает и возможность поражения пассажирского лайнера МАУ зенитной ракетой российского ЗРК "Тор" и будет искать обломки ракеты. Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на комментарий Данилова.

Как рассказал Данилов, в Тегеран прибыла государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В составе группы 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств.

"В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных:

поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;

столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;

разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

В составе комиссии включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малазийский "Боинг" МН-17 17 июля 2014-го года в воздушном пространстве Украины", - говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что сейчас решается вопрос выезда украинских экспертов на место катастрофы, где они намерены искать обломки российской зенитной ракеты ЗРК "Тор".

"На данный момент мы проводим эффективные дипломатические переговоры с иранской стороной, есть все основания надеяться на сотрудничество по всем вопросам, включая участие нашей комиссии в расшифровке "черных ящиков" нашего самолета. Расследование гибели украинских граждан находится на личном контроле президента Украины, обо всех данных, которые возможно опубликовать, мы будем немедленно информировать украинское общество и СМИ", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что опубликовано новое видео момента столкновения самолета МАУ с землей, в котором видно, как горящие обломки врезались в дома.

Также мы сообщали, что иранские следователи заявили об утрате части записей черных ящиков самолета МАУ.

