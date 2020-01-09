Полиция Киева задержала "вора в законе" по прозвищу "Камо Московский". Об этом в четверг, 9 января, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Facebook.

"Камо Московский". Фото: Facebook/Національна поліція України

Как сообщается, оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции установили, что "Камо Московский" незаконно попал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за статус "вора в законе" на территории Российской Федерации, а также, чтобы взять под контроль украинские преступные группы

Скриншот: Facebook/Національна поліція України

Напомним, как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, в Украине постоянно пребывают более 50 главарей преступного мира.

Также "Страна" разбиралась в том, как закон против воров в законе перекроит криминальную карту Украины в материале "Не по понятиям". Также мы писали, что новый закон обяжет украинских воров в законе заявлять на камеру о своем статусе.