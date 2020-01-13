Наступивший 2020-й год - високосный. То есть в феврале будет не 28 дней, а 29. Дней в году не 365, а 366.
"Страна" собрала информацию, которую интересно знать о високосном годе. А именно что можно и чего нельзя делать; почему этот год считается плохим, как быть со свадьбой, какую дату рождения записывать ребенку, который появится на свет 29 февраля, и многое другое.
Что такое високосный год?
Високосный год длиннее на один день. Дело в том, что планета Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 суток и 6 часов. Так за четыре года накапливается один дополнительный день.
Следующий високосный год будет в 2024 году, а затем в 2028, 2032, 2036, 2040 и так далее.
Почему високосный год так называется?
Годичный цикл был установлен при Юлии Цезаре - древнеримском государственном деятеле (годы жизни - 100 год до н.э. - 44 год до н.э.).
Римляне дважды считали шестой день перед мартовскими календарями - 24 февраля. По латыни "дважды" - bis, "шестой" - sextus, "дважды шестой" - bissextus.
Слово перекочевало в греческий и стало bisextos. Затем его заимствовал древнерусский язык, слово превратилось в "високост", а от него образовалось прилагательное - "високосный".
Почему високосный год считают несчастливым?
Високосный год несчастливым считали наши предки. В своем убеждении они отталкивались от такого поверья.
Согласно легенде, жил Святой Касьян. Он предал Бога и перешел на сторону Сатаны. За это Господь приказал три года бить его по лбу молотком, а на четвертый - отпускать на землю.
По другой легенде Касьян отказался вытаскивать человека из грязи, опасаясь испачкать свою одежду. В наказание Бог решил, что его именины будут только раз в четыре года.
Что можно и чего нельзя делать в високосный год?
Для тех, кто верит в народные приметы, существует несколько количество поверий, что можно и чего нельзя делать в високосном году.
- Считается, что нельзя рассказывать о своих планах, чтобы не спугнуть удачу.
- Лучше отложить поездки и путешествия на большие расстояния.
- Нельзя отмечать праздник "первого зуба" у ребенка. Считается, что в противном случае у него будут плохие зубы всю жизнь.
- Пожилым людям нельзя "готовиться к похоронам", заранее покупая вещи. Считается, что это может приблизить смерть.
- Домашнее животное также лучше не заводить. Наши предки верили, что оно не приживется.
Можно ли жениться и выходить замуж в високосный год?
Насчет свадьбы в високосный год у наших предков было отдельное большое поверье.
Они считали, что жениться в високосный год нельзя. На Руси его называли "годом невесты". Жениху запрещалось засылать сватов, но девушка могла сама сосватать себе мужа. Отказать было нельзя, и мужчина против воли и, возможно, не по любви женился на той, которая его выбрала. Не исключено, что в том числе поэтому и бытует суеверие, что свадьба в високосный год - путь к несчастливому браку.
Те, кто все-таки решал жениться в високосном году, соблюдали ряд моментов:
- Чтобы семья жила в достатке, в туфлю невесты и жениха клали по монетке.
- Свадебное платье шили длинное, чтобы брак длился как можно дольше.
- По пути на церемонию бракосочетания молодым нельзя оглядываться.
Что касается православной Церкви, она не имеет ничего против свадеб в високосный год. Можно и жениться, и венчаться. Поскольку считается, что людей оберегает Бог, а не год. И это вполне актуально и сегодня: если мужчина и женщина любят друг друга, свадьбу не стоит откладывать. А семейное счастье зависит от чувств людей, уважения и взаимопонимания.
Кстати, в этом году будет сразу две красивые даты для бракосочетания, обе в феврале - 2 и 20 числа. Молодые смогут вступить в брак 02.02.2020 и 20.02.2020.
Какие плохие события происходили в високосный год?
Первая мировая, Вторая мировая война, взрыв на Чернобыльской АЭС происходили не в високосный год.
Однако были и события, которые случались в високосный. Например, в 1912 году потерпел крушение "Титаник", погибли, по разным данным, от 1400 до 1500 человек.
В 1960 году произошло мощнейшее 9,5-балльное землетрясение в Чили. Лишились жизни шесть тысяч человек. А в 2000-м затонула подлодка "Курск", погибли 118 моряков.
Кто родился в високосный год?
В високосный год родилось много известных людей. Например, основатель Facebook Марк Цукерберг и его российский коллега, основатель ВКонтакте и Telegram Павел Дуров.
Из актеров: Киану Ривз, Уилл Смит, Ким Кардашьян, Хью Джекман, Николас Кейдж, Моника Белучи (на фото ниже).
Из украинских политиков - социалист Александр Мороз. А из российских - президент Владимир Путин.
Какая дата рождения будет у украинцев, которые родятся 29 февраля 2020 года?
В советские времена граждане могли решать, которую дату рождения записывать в свидетельство. Некоторые выбирали красивые даты, подстраивали их под государственные или семейные праздники.
Тогда же, в УССР, граждане могли выбирать, каким числом записывать ребенка, родившегося 29 февраля. Можно было оставлять это число, можно и выбирать соседние даты - 28 февраля или 1 марта.
Сейчас, как рассказали "Стране" в киевских загсах, такой опции нет. Все украинцы, которые родятся 29 февраля, будут зарегистрированы именно этим днем - так, как будет указано в выписке из роддома. Подробнее - в нашей новости.