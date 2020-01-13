Наступивший 2020-й год - високосный. То есть в феврале будет не 28 дней, а 29. Дней в году не 365, а 366.

"Страна" собрала информацию, которую интересно знать о високосном годе. А именно что можно и чего нельзя делать; почему этот год считается плохим, как быть со свадьбой, какую дату рождения записывать ребенку, который появится на свет 29 февраля, и многое другое.

Что такое високосный год?

Високосный год длиннее на один день. Дело в том, что планета Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 суток и 6 часов. Так за четыре года накапливается один дополнительный день.

Следующий високосный год будет в 2024 году, а затем в 2028, 2032, 2036, 2040 и так далее.

Почему високосный год так называется?

Годичный цикл был установлен при Юлии Цезаре - древнеримском государственном деятеле (годы жизни - 100 год до н.э. - 44 год до н.э.).

Римляне дважды считали шестой день перед мартовскими календарями - 24 февраля. По латыни "дважды" - bis, "шестой" - sextus, "дважды шестой" - bissextus.

Слово перекочевало в греческий и стало bisextos. Затем его заимствовал древнерусский язык, слово превратилось в "високост", а от него образовалось прилагательное - "високосный".

Почему високосный год считают несчастливым?

Високосный год несчастливым считали наши предки. В своем убеждении они отталкивались от такого поверья.

Согласно легенде, жил Святой Касьян. Он предал Бога и перешел на сторону Сатаны. За это Господь приказал три года бить его по лбу молотком, а на четвертый - отпускать на землю.

По другой легенде Касьян отказался вытаскивать человека из грязи, опасаясь испачкать свою одежду. В наказание Бог решил, что его именины будут только раз в четыре года.

Что можно и чего нельзя делать в високосный год?

Для тех, кто верит в народные приметы, существует несколько количество поверий, что можно и чего нельзя делать в високосном году.

Считается, что нельзя рассказывать о своих планах, чтобы не спугнуть удачу.

Лучше отложить поездки и путешествия на большие расстояния.

Нельзя отмечать праздник "первого зуба" у ребенка. Считается, что в противном случае у него будут плохие зубы всю жизнь.

Пожилым людям нельзя "готовиться к похоронам", заранее покупая вещи. Считается, что это может приблизить смерть.

Домашнее животное также лучше не заводить. Наши предки верили, что оно не приживется.

Можно ли жениться и выходить замуж в високосный год?

Насчет свадьбы в високосный год у наших предков было отдельное большое поверье.

Они считали, что жениться в високосный год нельзя. На Руси его называли "годом невесты". Жениху запрещалось засылать сватов, но девушка могла сама сосватать себе мужа. Отказать было нельзя, и мужчина против воли и, возможно, не по любви женился на той, которая его выбрала. Не исключено, что в том числе поэтому и бытует суеверие, что свадьба в високосный год - путь к несчастливому браку.

Те, кто все-таки решал жениться в високосном году, соблюдали ряд моментов:

Чтобы семья жила в достатке, в туфлю невесты и жениха клали по монетке.

Свадебное платье шили длинное, чтобы брак длился как можно дольше.

По пути на церемонию бракосочетания молодым нельзя оглядываться.

Что касается православной Церкви, она не имеет ничего против свадеб в високосный год. Можно и жениться, и венчаться. Поскольку считается, что людей оберегает Бог, а не год. И это вполне актуально и сегодня: если мужчина и женщина любят друг друга, свадьбу не стоит откладывать. А семейное счастье зависит от чувств людей, уважения и взаимопонимания.

Кстати, в этом году будет сразу две красивые даты для бракосочетания, обе в феврале - 2 и 20 числа. Молодые смогут вступить в брак 02.02.2020 и 20.02.2020.

Какие плохие события происходили в високосный год?

Первая мировая, Вторая мировая война, взрыв на Чернобыльской АЭС происходили не в високосный год.

Однако были и события, которые случались в високосный. Например, в 1912 году потерпел крушение "Титаник", погибли, по разным данным, от 1400 до 1500 человек.

В 1960 году произошло мощнейшее 9,5-балльное землетрясение в Чили. Лишились жизни шесть тысяч человек. А в 2000-м затонула подлодка "Курск", погибли 118 моряков.

Кто родился в високосный год?

В високосный год родилось много известных людей. Например, основатель Facebook Марк Цукерберг и его российский коллега, основатель ВКонтакте и Telegram Павел Дуров.

Из актеров: Киану Ривз, Уилл Смит, Ким Кардашьян, Хью Джекман, Николас Кейдж, Моника Белучи (на фото ниже).

Из украинских политиков - социалист Александр Мороз. А из российских - президент Владимир Путин.

Какая дата рождения будет у украинцев, которые родятся 29 февраля 2020 года?

В советские времена граждане могли решать, которую дату рождения записывать в свидетельство. Некоторые выбирали красивые даты, подстраивали их под государственные или семейные праздники.

Тогда же, в УССР, граждане могли выбирать, каким числом записывать ребенка, родившегося 29 февраля. Можно было оставлять это число, можно и выбирать соседние даты - 28 февраля или 1 марта.

Сейчас, как рассказали "Стране" в киевских загсах, такой опции нет. Все украинцы, которые родятся 29 февраля, будут зарегистрированы именно этим днем - так, как будет указано в выписке из роддома. Подробнее - в нашей новости.