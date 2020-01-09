Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран в 03:30 9 января. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что экспертная группа уже приступила к изучению обстоятельств авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 рейса PS 752, принадлежащего Международным авиалиниям Украины.

Секретарь СНБО Украины заверил, что информацию о результатах работы экспертов будут оперативно публиковать.

Напомним, в среду, 8 января, в Тегеране в 04:42 по Киеву во время набора высоты рухнул украинский пассажирский самолет, который летел в Киев. Все находящиеся на борту люди погибли. После этого Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Также мы сообщали, что 9 января объявлен днем траура в Украине.