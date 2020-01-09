Акции американской корпорации Boeing упали в цене на 1,8 после того, как стало известно о крушении борта "Международных авиалиний Украины" возле Тегерана.

Одной из причин падения стал тот факт, что упавший Boeing 737-800 - предшественник Boeing 737 MAX, чьи полеты были приостановлены после двух авиакатастроф, произошедших ранее.

Вчера, 8 января, в Тегеране в 04:42 по Киеву на взлете упал украинский самолет рейса PS752, который летел в Киев. Все люди на борту погибли. После этого Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве как Ирана, так и Ирака. 9 января объявлен днем траура в Украине.

Сегодня был опубликован первый отчет о трагедии - от Организации гражданской авиации Ирана. Там сообщается, оба черных ящика найдены, но часть записей утеряна. Также в Иране заявили, что самолет сделал разворот и возвращался в аэропорт. Кроме того, пишут, что борт загорелся еще до столкновения с землей.