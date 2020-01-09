Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима. Подписи под докуменнтом поставили министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон и заместитель премьер-министра - министр внутренних дел Хорватии (страна председательствует в Совете ЕС) Давор Божинович. Об этом сообщается на официальном сайте МИД республики.

Согласно документу, для граждан Белоруссии уменьшен срок рассмотрения заявления на визу, а визовый сбор снижен до 35 евро (ранее был 60 евро - Ред.).

Некоторые категории путешественников смогут получить многократные визы с более длительным сроком действия при меньшем количестве предоставляемых для подтверждения цели поездки документов.

Со стороны Республики Беларусь необходима ратификация соглашений Национальным собранием Республики Беларусь, соответственно одобрение требуется и со стороны Европейского парламента. По словам еврокомиссара Ильвы Йохансон, решение этого вопроса затягивать не будут.

Фото: mfa.gov.by

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