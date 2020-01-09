В Государственном бюро расследований сообщили о подозрении бывшему заместителю главы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в растрате 23,7 млн грн из государственного бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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"Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций. Экс-чиновник подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем Министерству, должны были построить жилой дом. По договору. 3,4 тыс. кв. м. жилой площади в доме должны были перейти в собственность Министерству.

"Однако в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому Министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме, расположенном в городе Ирпене Киевской области", – установили в ГБР.

По материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило МЧС в Киевской области на 23,7 млн грн меньше чем стоимость квартир, которые Министерство должно было получить в Киеве.

Досудебное расследование по уголовному производству продолжается. В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меру пресечения.

Отметим, что пресс-служба не назвала имя чиновника. Как известно, в 2004 году МЧС Украины возглавлял генерал-полковник Григорий Рева.

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