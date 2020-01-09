Момент крушения самолета "Международных авиалиний Украины", которое произошло 8 января в Иране, попал в объектив камеры наблюдения.

На ранее опубликованном видео падения Boeing 737-800 видно, что возгорание на самолете произошло еще до падения на землю. На новом видео заметно, как в темноте резко вспыхивает свет, после чего по улице, рядом с домами, разлетаются горящие обломки.

Видео: Facebook

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.

Источник в канадских структурах сектора безопасности заявил, что "начальная оценка" западных разведывательных служб свидетельствует о том, что украинский авиалайнер ни был сбит ракетой, а, скорее всего, самолет столкнулся с серьезной технической неисправностью во время полета.

Расследование катастрофы должно начаться в Иране в ближайшее время.