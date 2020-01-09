Следователи Организации гражданской авиации Ирана сообщили, что обнаружили оба черных ящика с потерпевшего крушение самолета МАУ.

Но из-за того, что взрыв был очень мощный, поскольку самолет был заправлен большим количеством топливом из-за дальности маршрута в Киев, часть записей на них оказалась потеряна. Об этом говорится с предварительном выводе Организации, который опубликовали сегодня.

Ранее сообщалось, что перед катастрофой самолет сделал разворот и возвращался в аэропорт. "Траектория самолета, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после появления технической проблемы он развернулся", - сказано в отчете. Там же говорится, что никаких сообщений о необычных обстоятельствах полета экипаж самолета не отправлял.

Кроме того, в отчете сообщается, что самолет загорелся еще до того, как столкнулся с землей: "Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу".

Вчера, 8 января, в Тегеране в 04:42 по Киеву на взлете упал украинский самолет рейса PS752, который летел в Киев. Все люди на борту погибли. После этого Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве как Ирана, так и Ирака. 9 января объявлен днем траура в Украине.