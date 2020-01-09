Иран пообещал не предпринимать военные действия, если США не будут атаковать первыми
Иран не будет предпринимать военные действия против США, если Америка не будет атаковать. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, передает российский журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.
"Все наши действия были пропорциональны убийству Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны - мы также не будем предпринимать таких действий", - заявил Тахт-Раванчи.
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Напомним, в ночь на 3 января военные США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Иранского генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса. Вашингтон посчитал, что эти военные были причастны к организации нападения на американское посольство в Багдаде (Ирак) 31 декабря 2019 года. В свою очередь в Иране пообещали отомстить за смерть Сулеймани и положить конец присутствию США на Ближнем Востоке.
После этого американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ирану "непропорциональным" ударом, если войска Ирана нанесут вред американским гражданам или собственности и заявил о том, что Америка не выведет войска из Ирака до тех пор, пока им не заплатят за строительство военной базы на территории страны.