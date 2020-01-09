Иран не будет предпринимать военные действия против США, если Америка не будет атаковать. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, передает российский журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

"Все наши действия были пропорциональны убийству Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны - мы также не будем предпринимать таких действий", - заявил Тахт-Раванчи.

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Напомним, в ночь на 3 января военные США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Иранского генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса. Вашингтон посчитал, что эти военные были причастны к организации нападения на американское посольство в Багдаде (Ирак) 31 декабря 2019 года. В свою очередь в Иране пообещали отомстить за смерть Сулеймани и положить конец присутствию США на Ближнем Востоке.

После этого американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ирану "непропорциональным" ударом, если войска Ирана нанесут вред американским гражданам или собственности и заявил о том, что Америка не выведет войска из Ирака до тех пор, пока им не заплатят за строительство военной базы на территории страны.