Потерпевший в Иране крушение лайнер "Боинг 737" "Международных авиалиний Украины" перед катастрофой сделал разворот и возвращался в аэропорт. Об этом говорится в предварительном выводе Организации гражданской авиации Ирана.

"Траектория самолета, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после появления технической проблемы он развернулся", - сказано в отчете. Там же говорится, что никаких сообщений о необычных обстоятельствах полета экипаж самолета не отправлял.

Кроме того, в отчете сообщается, что самолет загорелся еще до того, как столкнулся с землей: "Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу".

Напомним, что вчера, 8 января, в Тегеране в 04:42 по Киеву на взлете упал украинский самолет рейса PS752, который летел в Киев. Погибли 177 человек. После этого Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве как Ирана, так и Ирака. 9 января объявлен днем траура в Украине.