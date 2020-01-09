Поставки "Газпрома" в Европу резко упали в начале года. Даже с учетом запущенного накануне "Турецкого потока" снижение составило 20%. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Как отмечается, больше всего сократился транзит через Украину. Так, 30 декабря он составлял 262,3 миллиона кубометров (в среднем за декабрь — 261 миллион), а 7 января — только 91,2 миллиона кубометров.

Согласно подписанному перед Новым годом контракту с Украиной, был введен минимальный объем прокачки. В 2020 году он равен 65 миллиардам кубометров.Это означает, что в сутки российская компания в любом случае оплачивает транзит порядка 180 миллионов кубометров газа, даже если не использует мощности в полном объеме.

В это же время газопровод "Ямал — Европа", который идет через Беларусь, также снизил загрузку на 24% до 70,11 миллиона кубометров. Такая ситуация вдвойне необычна, поскольку маршрут считается максимально эффективным для "Газпрома". Он был загружен на уровне выше 100 миллионов кубометров в сутки как в холодную зиму 2018 года, так и год назад, когда зимняя температура была существенно выше.

По информации издания, незначительный рост в 1% наблюдается только на поставках по "Северному потоку", достигнув 173,4 миллиона кубометров. Мощность "Турецкого потока" составляет 85 миллионов кубометров в сутки, но, как свидетельствуют данные болгарского газотранспортного оператора, он загружен менее чем наполовину.

Причинами таких действий может быть только теплая погода и стремление "Газпрома" продать накопленные в подземных хранилищах в Европе рекордные запасы газа, которые на 6 января достигли 88,2 миллиарда кубометров. Хранить их становится невыгодно в связи с продолжением падения стоимости газа на рынке.

Ситуация может привести к тому, что российский монополист второй год подряд сократит объем поставок. В 2019 году приблизиться к уровню 200 миллиардов кубометров компания смогла только с помощью закачки газа в хранилища и даже продаже газа самой себе. "Газпрому" также пришлось столкнуться с конкуренцией со стороны сжиженного природного газа (СПГ), что также привело к резкому падению стоимости.

Ранее сообщалось, что в Киеве придумали, куда потратят полученные от "Газпрома" миллиарды.

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