Глава Украины Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета "Боинг-737" МАУ в Исламской Республике Иран. Об этом сообщает пресс-служба президента в четверг, 9 января.

Как отмечается, отрабатывается несколько причин авиакатастрофы. Также на совещании с Зеленским призвали не манипулировать информацией, пока специалисты не исследуют все обстоятельства трагедии.

По данным пресс-службы, в совещании приняли участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.

Также представители иранской стороны выразили готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы.

"Проводится работа с родственниками украинцев, погибших в Иране, им оказывается психологическая помощь. Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты. Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что сегодня Зеленский проведет телефонные переговоры с официальными лицами стран, граждане которых стали жертвами трагедии.

Сегодня в 3:30 утра в Иране совершил посадку борт с 45 украинскими специалистами из различных отраслей, которые имеют большой опыт работы на местах авиационных и техногенных катастроф.

Ранее сообщалось, что премьер Трюдо потребовал у Ирана подключить Канаду к расследованию крушения МАУ.

Также мы писали, что Зеленский записал видеообращение к украинцам из-за трагедии с самолетом МАУ.