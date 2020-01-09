В четверг, 9 января, во многих областях Украины ожидается снег или мокрый снег, местами облачная погода, ветер юго-западный. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в западных областях везде пройдет дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем прогреется от -1 до +2 градусов, а ночью– от -1 до -7 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В северной части Украины также ожидается дождь со снегом. Днем столбики термометров упадут от 0 до +2 градусов, в ночью от -2 до -5 градусов. В столице днем от 0 до +2 градусов, и ночью от -2 до -4 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

На Востоке страны сегодня без осадков, но облачно. Днем ожидается от -1 до +1 градусов, а ночью от -3 до -7 градусов.Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В южных областях также без осадков и облачно. Температура воздуха днем от +1 до +3, и от -3 до -7 градусов ночью. В Крыму– +1…+3 градусов днем и -1…-3 градусов ночью. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что синоптик предупредила о наступлении атмосферного фронта, который несет в Украину мокрый снег и головную боль.

Также мы писали, что синоптики сообщили, где в Украине ударят морозы сразу после Рождества.