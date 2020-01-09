Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что будет добиваться прямого участия представителей своей страны в расследовании катастрофы украинского Boeing 737, который потерпел крушение в Тегеране 8 января.

"Канада будет опираться на международных партнеров для консульской поддержки и обратится напрямую к Ирану с просьбой помочь в расследовании крушения украинского коммерческого самолета в Иране, в результате которого погибли по меньшей мере 63 канадца", - заявил канадский премьер на пресс-конференции.

Беспокойство официальной Оттавы вызвано тем, что с Ираном у Канады нет прямых дипломатических отношений, что усложняет возможность привлечения канадских экспертов в работу комиссии по расследованию причин трагедии. Неизвестно, сможет ли Тегеран после трагедии сотрудничать с Канадой и другими странами, с которыми существуют дипломатические разногласия.

Трюдо заверил, что министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань в четверг напрямую поговорит с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джаведом Зарифом, чтобы запросить присутствие Канады в расследовании катастрофы в Тегеране.

Напомним, что вчера, 8 января, в Тегеране в 04:42 по Киеву на взлете упал украинский самолет рейса PS752, который летел в Киев. Погибли 177 человек. После этого Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве как Ирана, так и Ирака. 9 января объявлен днем траура в Украине.