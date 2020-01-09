Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к согражданами в связи с крушением самолета МАУ в иранском Тегеране.

"Уважаемые украинцы! Утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории и Украины, и всего мира. Мои искренние соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхно, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк. Их семьям государство предоставит всю необходимую помощь", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших граждан Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

"Бесспорно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран", - добавил президент Украины.

Он напомнил, что в стране будут проведены внеплановые и полные проверки состояния безопасности полетов МАУ и других украинских авиакомпаний.

"Сейчас наше информационное пространство полно многочисленными теориями и домыслами относительно трагедии. Понятно, что все мы хотим как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию. И я прошу всех, особенно когда Украина находится в условиях информационной войны, воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий. Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость. А еще эта страшная история должна научить всех нас - каждого гражданина Украины, каждого мирового лидера - ценить человеческие жизни", - заключил Зеленский.

Видео: YouTube/ Офіс президент України

Напомним, что вчера, 8 января, в Тегеране в 04:42 по Киеву на взлете упал украинский самолет рейса PS752, который летел в Киев. Погибли 176 человек. После этого Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве как Ирана, так и Ирака.

9 января объявлен днем траура в Украине.