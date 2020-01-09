Президент Владимир Зеленский, который сегодня ночью вернулся с отдыха в Омане, проводит экстренное совещание по катастрофе украинского "Боинга" в Иране.

Об этом сообщает Офис президента.

На встрече с президентом - премьер Алексей Гончарук, глава СНБО Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.

Также на фото, которое опубликовал Офис, есть помощник Зеленского Андрей Ермак, ездивший с ним в Оман. Спиной сидит пресс-секретарь Юлия Мендель

Как передает корреспондент "Страны", встреча проходит на Банковой, где на этаже Зеленского горит свет.

Ранее мы рассказывали о том, как в Иране разбился украинский "Боинг". Хроника событий.

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