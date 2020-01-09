Официальные представители королевской фамилии Великобритании заявили, что решение герцога и герцогини Сассекских выйти из круга высокопоставленных членов семьи и начать зарабатывать самостоятельно создает проблемы.

Об этом кратко сообщается на официальном сайте Букингемского дворца.



"Обсуждения с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание выбрать иной подход, но это сложные проблемы, проработка которых займет время", - сказано на интернет-странице королевского дома.

Ранее "Страна" сообщала, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл отпраздновали Рождество и встретили Новый год в Канаде, в роскошном особняке стоимостью $14 000 000.

Мы также писали, что британская королевская семья посетила рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.