В компании "Международные авиалинии Украины" сообщили, что погибшие в результате крушения самолета в Иране ее сотрудники были одними из лучших специалистов. Об этом сказал на пресс-конференции президент МАУ Евгений Дыхне.

По словам руководителя компании, упавший "Боинг" был одним из лучших самолетов с прекрасной командой. Вице-президент МАУ Игорь Сосновский добавил, что среди погибших было шестеро бортпроводников.

Видео: YouTube/ ТСН

Один из бортпроводников Игорь Матьков получил лицензию пилота и мечтал сесть за штурвал самолет.

А двое из стюардов всего год назад выпустились из авиационного университета.

Ранее "Страна" публиковала последнее фото экипажа самолета в Иране.

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