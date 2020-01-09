В крушении "Боинга" погиб один из лучших экипажей МАУ
В компании "Международные авиалинии Украины" сообщили, что погибшие в результате крушения самолета в Иране ее сотрудники были одними из лучших специалистов. Об этом сказал на пресс-конференции президент МАУ Евгений Дыхне.
По словам руководителя компании, упавший "Боинг" был одним из лучших самолетов с прекрасной командой. Вице-президент МАУ Игорь Сосновский добавил, что среди погибших было шестеро бортпроводников.
Видео: YouTube/ ТСН
Один из бортпроводников Игорь Матьков получил лицензию пилота и мечтал сесть за штурвал самолет.
А двое из стюардов всего год назад выпустились из авиационного университета.
Ранее "Страна" публиковала последнее фото экипажа самолета в Иране.
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