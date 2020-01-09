Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ожидает качественных результатов работы украинских специалистов, вылетевших в Иран для идентификации тел погибших и выяснения причин катастрофы лайнера компании МАУ. Как передает "Интерфакс-Украина", об этом он сказал после вылета в Иран самолета Минобороны Украины с экспертами.

Данилов очертил фронт работ в Иране.

"Будет проходить идентификация тел, будут выясняться обстоятельства, при которых произошла эта трагедия. Это люди достаточно высокого уровня. Мы думаем, что результаты работы этой группы будут очень качественными", - отметил чиновник.

Он добавил, что в среду было проведено много консультаций с партнерами как в Украине, так и за ее пределами. Он также рассказал, какие специалисты вылетели в Тегеран.

"Была сформирована группа из представителей высокого уровня, которая сейчас отправляется в Тегеран, в которую входят представители 12 учреждений. Все ведущие учреждения, которые должны принимать в этом участие, представлены в этой группе. В целом состав группы насчитывает 45 человек, и они отправятся в Тегеран, чтобы сделать всё необходимое, что должно сделать наше государство", - сказал Данилов.

Между тем Офис президента опубликовал фото борта, на котором группа экспертов вылетела в Иран.

Фото: Facebook/ president.gov.ua

Ранее "Страна" приводила объяснение МИД по поводу того, кто станет расследовать катастрофу самолета МАУ.

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