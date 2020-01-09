В Алексеевской исправительной колонии №25 Харькова введен режим особых условий в связи с подготовкой осужденными бунта. Об этом сообщается в Facebook Администрации уголовно-исправительной службы.

Как говорится в записи, заключенные планировали в ближайшее время совершить групповые противоправные действия и дестабилизировать оперативную обстановку в учреждении, в том числе с помощью криминалитета на воле, а также общественных и правозащитных организаций, связанных с криминалитетом.

В колонии был проведен обыск. Во время него были обнаружены и изъяты запрещенные предметы, в том числе три мобильных телефона.

Скриншот: Facebook/ adkvsu

В связи с оказанием сопротивления персоналу и отказом выполнять его требования, созданием препятствий проведению обыска и проявлениями буйства к отдельным осужденных применили физическую силу и спецсредства - наручники. После этого осужденных осмотрели медработники. Состояние их здоровья удовлетворительное.

В колонии введен режим особых условий, во время которого усиливается охрана и надзор за осужденными.

Сейчас администрация полностью контролирует ситуацию в учреждении.

Как писала "Страна", весной вспыхнули беспорядки на территории 51-й исправительно-трудовой колонии на Люстдорфской дороге в Одессе.

Мы также сообщали, что из Бориспольской колонии забыли выпустить заключенного после отбытия им срока.