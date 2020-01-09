Дания планирует в ближайшие 10 лет построить искусственный остров в нейтральных водах Северного моря. На нем разместить рекордное количество турбин по генерации из энергии ветра электричества. И далее добытую энергию поставлять на континент.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Суть ноу-хау состоит в том, что обытую электроэнергию на континенте планируют накапливать, но не в "батарейках", а переводя в другие виды топлива. Это т.н. технология "Power-to-X". Полученное электричество уйдет на создание топливных водородных элементов ("зеленый водород"), из которых потом по мере надобности (заправка авто и т.д.) будет извлекаться обратно электроэнергия.

Отмечается, что проект масштабный. Он позволит Дании не только перейти на 100% обеспечение э/э из возобновляемых источников. Генерация по плану 10 гигаватт - это может полностью обеспечить потребности в электроэнергии около 10 млн семей, что превышает население самой Дании.

Стоимость проекта до €40 млрд, на 90% предполагается частное финансирование. Полная поддержка в парламенте (почти все партии проголосовали за изменения, позволяющие запустить этот проект). Среди потенциальных инвесторов называют датский пенсионный фонд (€450 млрд), изнывающий от отрицательных процентных ставок.

Проект офшорный, т.е. "остров" расположен вне датской экономической зоны, в нейтральных водах. Это значит, что субсидии на зеленую энергетику ему не получить. Но авторы проекта уверяют, что это и не нужно. Современные технологии делают ветро-генерацию гораздо эффективнее, чем это было несколько лет назад. И уже сейчас себестоимость электроэнергии у них ниже, чем на традиционных ТЭЦ и АЭС.

Проект искусственного острова в Северном море, фото - spiegel.de

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