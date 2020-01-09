Источники в разведке сообщают, что украинский авиалайнер потерпел крушение вскоре после взлета из Тегерана в результате технической неисправности. Об этом пишет Reuters.

Лайнер "Боинг 737-800" Международных авиалиний Украины упал спустя несколько часов после того, как Иран выпустил ракеты по американским базам на территории Ирака. Это заставило некоторых экспертов предположить, что самолет был сбит.

Однако пять источников в службах безопасности - трое американцев, один европеец и один канадец, которые попросили не называть их имен, - сообщили, что первоначальная оценка западных спецслужб иная. Самолет пострадал из-за технической неисправности и не был сбит ракетой. Канадский источник сказал, что имелись свидетельства перегрева одного из реактивных двигателей.

Ранее "Страна" приводила три основных версии катастрофы в небе над Ираном.

Мы также приводили слова очевидца трагедии, согласно которым самолет загорелся еще в воздухе.