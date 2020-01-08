В особо охраняемой "Зеленой зоне" Багдада разорвались две самодельные ракеты.

Об этом сообщает иракский телеканал со ссылкой на своего корреспондента.

По информации ряда других изданий, речь может идти не о двух, а о трёх самодельных ракетах.

В этом квартале расположены правительственные учреждения Ирака, а также - иностранные посольства, в том числе - посольство США.

Официальных подтверждений информации об обстреле пока не поступало.

В январе "Зелёная зона" неоднократно подвергалась такого рода нападениям. Они проходят на фоне обострения отношений США с Тегераном, а также - с иракскими шиитскими военизированными группировками.

Ранее сообщалось, что ранее Трамп в своем обращении пообещал, что пока он президент США - у Ирана не будет ядерного оружия.

Также мы писали, что Трамп пообещал миру, что войны не будет.