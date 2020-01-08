В среду, 8 января, в Одессе неизвестный на машине, сбив шлагбаум, прорвался на территорию аэропорта и заявил, что территория заминирована.

Как говорится в сюжете ТСН, мужчина в балаклаве и в куртке с надписью "Совесть" ворвался в терминал и начал кричать.

"Мужчину задержали еще до приезда полиции. При нем взрывоопасных веществ не обнаружили. Но вот в салоне микроавтобуса правоохранители нашли пневматическое оружие", - говорится в сюжете.

Отмечается, что почти одновременно с инцидентом был еще и звонок о заминировании аэропорта - пассажиров и сотрудников эвакуировали.

Ранее "Страна" сообщала, что после трагического крушения самолета в Иране украинцам посоветовали отказаться от поездок не только в Иран, но и в Ирак.

Также мы рассказывали, что в Борисполе появился стихийный мемориал погибшему в Иране экипажу рейса PS 752.