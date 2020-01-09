Сегодня ночью, 9 января, Владимир Зеленский вернулся из Омана, где он проводил свой тайный отпуск.

Тайный - потому что президент никому не сказал о своем отлете за кордон в разгар новогодних праздников. А Офис главы государства до сих пор не признал, что Зе отдыхал в этой ближневосточной стране, маскируя каникулы под рабочую поездку.

О возвращении в Киев у Зеленского заявили сегодня утром, после известий о крушении украинского "Боинга" в Иране. Однако возвращается президент лишь на следующие сутки.

После посадки президент проводит совещание с топ-чиновниками.

"Страна" следит за возвращением Зеленского в режиме онлайн.

Приземление в "Жулянах"

Как накануне предполагала "Страна", частный борт, на котором скорее всего находился президент Украины, приземлился в столичном аэропорту Киев (Жуляны). Это произошло в 02:40 по Киеву.

Для перелета использовался Bombardier Global Express 6000. Год выпуска 2014. Оператор - Vista Jet (Мальта). Бортовой номер 9H-VJN, номер рейса VJT861.

Самолет Зеленского на подлете к столице. Фото сервиса radarbox24

Обошелся перелет от 65 до 100 тысяч долларов. Вот маршрут полета Зе из Маската (Оман) в Киев.

Интересно, что ровно в момент приземления аккаунты Зеленского в соцсетях поменяли фото.

Заметно, что президент более веселое лицо поменял на спокойное. Улыбка и правда странно смотрелась на фоне траурной свечки.

Через некоторое время после посадки "Бомбардира", который прилетел из Омана, Офис президента заявил, что Зеленский проводит рабочее совещание по упавшему в Иране "Боингу" компании МАУ.

Как Зе в Омане отдыхал

5 января "Страна" эксклюзивно сообщила о том, что Зеленский с семьей покинул Украину и без огласки улетел отдыхать в Оман. Государство по суше граничит с Эмиратами, Саудовской Аравией и Йеменом, омывается Аравийским морем (о том, чем известна эта страна, читайте здесь).

Президент остановился в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Это один из самых роскошных в Омане. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро, если жить в президентском люксе.

Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, в котором останавливался Зеленский

Также в нашем распоряжении оказался снимок Зеленского из Омана во время приема пищи в живописном саду.

Лидеры мнений тут же провели аналогию между отдыхом Зеленского в Омане и вояжем его предшественника Петра Порошенко на Мальдивы.

В Сети активно обсуждали и реакцию Офиса президента на нашу публикацию. Ведомство сообщило, что у Зе в этом курортном государстве запланированы важные государственные встречи, на которые он полетел почему-то за свой счет и никому об этом не говоря.

Некоторые пользователи соцсетей отметили, что лететь с семьей на Ближний Восток, где разворачиваются военные действия, для первого лица государства, мягко говоря, странно. Именно в этом регионе, в Иране, 8 января разбился украинский Боинг. Погибли 176 человек (хронологию катастрофы мы описываем здесь).

Трагедия с самолетом МАУ и стала поводом для возвращения Владимира Зеленского в Киев. Вчера ранним утром его пресс-секретарь Юлия Мендель сообщила, что президент срочно прервал поездку и летит в Украину. Однако эта информация оказалась недостоверной. Глава государства провел в Омане еще почти целый день.

Вчерашним утром из Маската (Оман) вылетел борт, который связывают с Виктором Медведчуком. Из-за этого по соцсетям стала разгоняться версия, что Зеленский якобы вылетел на борту Медведчука. Однако на том борту Зе не было. Подробнее об этом рассказывается телеграм-канале "Политика Страны":