Украинский боксер Василий Ломаченко стал лучшим боксером мира в своем возрасте.

Таким его признал портал ESPN.

Василий Ломаченко стал лучшим боксером в возрасте 31 года.

Среди сверстников украинец опередил в рейтинге Тайсона Фьюри и Майки Гарсию.

Регулярный чемпион мира в среднем весе по версии WBC Девин Хейни - лучший среди 21-летних боксеров, вероятный следующий оппонент Ломаченко Теофимо Лопес - среди 22-летних.

Другой регулярный чемпион в легком весе по версии WBA, Джервонта Дэвис опередил сверстников в возрасте 25 лет. Сауль "Канело" Альварес - в возрасте 29 лет, Энтони Джошуа - 30 лет.

Среди 34-летних боксеров нет равных чемпиону мира в супертяжелом весе Деонтею Вайлдеру, среди 37-летних - чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину.

Рейтинг лучших боксеров своего возраста:

31 год – Василий Ломаченко (14-1, 10 KO)

32 года – Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO)

33 года – Йорденис Угас (24-4, 11 KO)

34 года – Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO)

35 лет – Элейдер Альварес (24-1, 12 KO)

36 лет – Сергей Ковалев (34-4-1, 29 KO)

37 лет – Геннадий Головкин (37-1-1, 35 KO)

38 лет – Кубрат Пулев (28-1, 14 KO)

39 лет – Гильермо Ригондо (19-1, 13 KO)

40+ лет – Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO)

Напомним, что Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версии WBA и WBO, а также франчайзинговым чемпионом WBC.

Еще отметим, что бой Ломаченко с Лопесом, который может состояться 11-го или 18-го апреля 2020 года, вошел в топ-20 самых ожидаемых поединков года.