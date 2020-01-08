В частном мини-зоопарке в с. Красное Обуховского района Киевской области от голода умер конь. Владелец зоопарка оставил более четырех десятков домашних животных без еды. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В сообщении говорится, что двадцать овец, 14 коров, 5 лошадей, 2 пони, а также лошадь, теленок и коза остались без должного ухода, волонтеры и неравнодушные граждане принесли на фермерское хозяйство для скота сено, зерно и корма.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия, решается вопрос об изъятии животных.

Следователи Обуховской полиции открыли уголовное производство по ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Начато досудебное расследование.

Фото: пресс-служба полиции

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