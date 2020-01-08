Сотрудница компании "Международные авиалинии Украины" бортпроводница по имени Юлия, опубликовала в своей социальной сети последний снимок экипажа "Боинга" рейса PS752. Фото появилось в разделе сториз Instagram девушки.

По словам хозяйки странички в социальной сети, члены экипажа сфотографировались перед выходом из отеля накануне трагически оборвавшегося полета.

Фото: Instagram/ 8.yuliia.8

Напомним, 8 января в Тегеране на взлете упал украинский самолет рейса PS752, который направлялся в Киев. Пассажирский лайнер рухнул в районе иранского города Паранда. Он вылетел из аэропорта Хомейни в 4:42 по Киеву, а через две минуты пропал с радаров.

"Страна" публиковала список погибших в катастрофе граждан Украины - девяти членов экипажа и двоих пассажиров.