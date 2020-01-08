В Житомире от осложнений после гриппа умерла женщина, у которой не было прививки. Она обратилась за медицинской помощью очень поздно.

Об этом сегодня сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

В течение последних двух недель в Житомирской области зарегистрировано 8 случаев лабораторно подтвержденного гриппа.

"В мазках определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический. К сожалению, одна больная в г. Житомире умерла. Она очень поздно обратилась за медицинской помощью и уже была в очень тяжелом состоянии, против гриппа не прививалась", - говорится в сообщении.

При этом дата смерти женщины не уточняется. По данным Житомирского областного лабораторного центра, в целом на протяжении последних 4-х недель в Житомирской области наблюдается снижение уровня заболеваемости.

На первой неделе года за медицинской помощью по поводу заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями обратились 4 тыс.416 человек, что на 1 тыс. 250 больных меньше, чем за предыдущую неделю.

Ранее "Страна" сообщала, что от опасного гриппа в США с начала эпидемиологического сезона умерли почти 3 тысячи человек.

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