Иранская авиакатастрофа: кто будет крайним?

Авиакатастрофа в Иране стала не только главной трагедией вчерашнего дня, но и событием, которое, возможно, будет определять политическую повестку ближайших недель. Почти две сотни погибших граждан могут стать аргументом в политических играх, которые приведут к большой войне на Ближнем Востоке.

При этом, президент США Дональд Трамп очень спокойно отреагировал на ночной ракетный удар, которому Иран подверг американские военные базы в Иране. Формально это можно объяснить тем, что ни один гражданин Штатов не погиб, однако даже в такой ситуации ракетный удар является пощечиной Вашингтону, которая без последствий остаться не может.

Но сегодня главная проблема для Штатов – отсутствие союзников, желающих разделить бремя войны с Ираном. Если же объявить, что канадские студенты, погибшие в "Боинге" стали жертвой иранской ракеты, то Оттава вынуждена будет вступить в ряды антииранской коалиции – несмотря на всю нелюбовь Трюдо к Трампу.

В Тегеране, видимо, понимают, насколько важным будет то, какая версия гибели украинского самолета окажется доминирующей в мировом информпространстве, поэтому и заявили о технических неисправностях еще до того, как были найдены черные ящики. При этом, на данный момент нет оснований говорить о том, что самолет был сбит. Никаких прямых доказательств (например, видео как в самолет летит ракета) нет. И до выводов следственной комиссии вряд ли они появятся.

Однако, тема с ракетным ударом по самолету активно муссируется и в Украине, и за ее пределами. И не исключено, что те силы, которые стремятся развязать большую войну на Ближнем Востоке, эту тему еще попытаются использовать в своих интересах.

Трудовой кодекс уже в Раде

Украина вчера следила за новостями из Ирана и потому не обратила много внимания на появившийся на сайте Верховной Рады проект Трудового кодекса. Хотя он стал официальным признанием того, что нынешняя власть хочет лишить большинство украинских граждан значительной части их прав.

В то время как в Финляндии на высшем уровне обсуждается вопрос о 6-часовом рабочем дне и четырехдневной рабочей неделе, украинцев хотят лишить "завоеваний Октября" – пятидневки с 8-часовым рабочим днем. Хотя это уже давно завоевания не только "Октября", но и практически всей Европы. Причем в некоторых странах работают даже меньше, чем в Украине.

Однако фактическое увеличение рабочего дня – далеко не единственное "достижение" проекта Трудового кодекса, одобренного правительством Алексея Гончарука. Уже даже Международная конфедерация профсоюзов заявила о том, что принятие такого кодекса лишит украинцев правовой поддержки и защиты со стороны профсоюзов. И тем не менее, проект появился на сайте парламента именно в том виде, в котором обсуждался еще до Нового года.

Очевидно, что теперь все будет зависеть от раскладов в парламенте. Причем они могут оказаться вполне благоприятными для сторонников нового Трудового кодекса. Поскольку законопроект играет на руку работодателям, то за него могут проголосовать и "Евросолидарность", и "Голос". А потому в итоге все будет зависеть от рядовых "слуг народа". Очевидно, что они не будут в восторге от законопроекта, не воспринимаемого избирателями, и потому вопрос только в том, будет ли на них давить Банковая и смогут ли они сопротивляться давлению.

Нацбанк опускает гривну?

Как только гривне стали прогнозировать укрепление в 2020-м, она начала проседать. Проседание (напоминающее обвал) началось еще перед Новым годом, когда Нацбанк устроил шоу с аукционом по покупке миллиарда долларов, из-за которого все праздники валютный рынок провел в подвешенном состоянии, не понимая, куда будет двигаться курс.

После Нового года гривна стабилизировалась на уровне 23,5-23,8, однако вчера снова пошла вниз. Идет ли речь просто о повышении спроса в связи с возмещением НДС или есть более глубокие причины, пока сложно сказать. Однако сами качели последних двух недель показали, насколько хрупким является укрепление нацвалюты: достаточно однодневного толчка, чтобы курс устремился не только к 24, но и к 25 гривнам за доллар.

А самое главное – все эти качели показали, что нет никакого "плавающего курса" – есть валютный рынок, который полностью регулируется Нацбанком. Причем у самого НБУ нет никакой целенаправленной стратегии, которая определяла бы его действия. А если и есть, то подчинена она не интересам государства, а личным интересам руководства Нацбанка.

МИД против Польши: новый фронт борьбы за Бандеру

Хотя Институт нацпамяти сошел с передовой украинско-польской идеологической войны после увольнения Владимира Вятровича, война все равно продолжается. Только теперь место Института нацпамяти заняло Министерство иностранных дел.

Новый виток идеологической войны начался 1 января, когда на здании Киевской мэрии вывесили портрет лидера ОУН Степана Бандеры. На следующий день послы Польши и Израиля в Украине выступили с совместным заявлением, в котором осудили киевскую акцию, а также решение Львовского облсовета об увековечивании памяти лидера другой ОУН Андрея Мельника. И вот тут-то в бой вступил украинский МИД в лице пресс-секретаря Екатерины Зеленко, объяснившей послам двух стран, что каждая страна сама решает, каких героев и как чествовать.

Ответ польского посольства был быстрым и жестким: если герои – внутреннее дело каждой страны, то почему Украина выступает против теории "русского мира" и требует от других признания Голодомора геноцидом?

Вчера польского посла вызвали в МИД, чтобы высказать ему насчет "контрпродуктивности" публичной дискуссии. О том, что в дискуссию влезла Зеленко (хотя послы обращались к местным советам), в своем сообщении МИД не упомянул. Но можно не сомневаться, что об этом еще вспомнит польская сторона. И Зеленскому придется еще раз ехать в Варшаву и объяснять президенту Анджею Дуде, что украинская власть – это не такие уж и бандеровцы.

"Турецкий поток" открыт

Президенты России и Турции вчера официально открыли "Турецкий поток". Ни один из украинских политиков это событие не откомментировал, хотя очевидно, что речь идет о поражении Украины.

Практическое значение "Турецкого потока" пока небольшое: Турция и до его запуска не получала российский газ через украинскую территорию, а полномасштабный транзит его в Юго-Восточную и Южную Европу пока упирается в слабую пропускную возможность болгарской газотранспортной системы. Но понятно, что речь идет о временном явлении: болгары уже готовы прокладывать трубы большего диаметра, и запланированная мощность "Турецкого потока" (30 млрд кубов в год) станет реальностью максимум через год-два. И вот тогда эти 30 млрд кубов уйдут из украинской ГТС. Вместе с платой за транзит.

Однако политическое значение "Турецкого потока" очевидно уже сегодня. Нам в очередной раз дали понять, что в большой политике деньги важнее морали. Большой друг крымскотатарского народа Эрдоган может принимать сколько угодно делегаций от Меджлиса, но, когда речь идет о сотнях миллионов долларов за транзит, то доллары перевесят.

И это еще раз доказывает, что, вопреки любым американским санкциям, "Северный поток-2" тоже будет достроен. И тогда, как не парадоксальна, но дальнейшая судьба украинской ГТС будет напрямую зависит от того, насколько успешно будет экспансия "Газпрома" на европейский рынок. Если доля российского газа на рынке ЕС возрастет, то значит и наша труба потребуется для прокачки дополнительных объемов газа.