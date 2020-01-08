Для удара по иракской базе Айн-эль-Асад, где размещались американские солдаты, Иран использовал современные ракеты с разделяющейся боеголовкой. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

По данным агентства, воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) использовали в акции возмездия за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерала Касема Сулеймани баллистические ракеты "Фатех-313" и "Киям". Они имеют дальность действия соответственно 500 и 800 км.

Видео: YouTube/ TASS

Противовоздушная система США не смогла перехватить ни одну из ракет, запущенных Ираном по базе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, потому что у нее нет в этом регионе соответствующих для перехвата таких ракет технических средств.

Ракеты с разделяющейся боеголовкой "Киям" были оснащены системой создания активных помех для радаров. Иран впервые использовал такие виды ракет в реальной боевой операции.

Как писала "Страна", Дональд Трамп довольно спокойно и даже бодро отреагировал на обстрел баз США.

Между тем посольство Украины в Ираке призвало граждан временно отказаться от поездок в страну после обстрела военной базы.