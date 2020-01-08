Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве как Ирана, так и Ирака после крушения самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО "Международные авиалинии Украины". Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", - написал Гончарук.

По его словам, этот запрет на перелеты начинается с полуночи 9 января 2020 года. Он распространяется на всех эксплуатантов лайнеров, зарегистрированных в Украине.

Кроме того, Гончарук сообщил, что уже начинается внеплановая проверка самолетов "Международных авиалиний Украины".

Как сообщалось, рано утром в Тегеране разбился украинский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Очевидец крушения самолета МАУ в Иране рассказал, что украинский пилот увел лайнер от домов.