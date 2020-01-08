Во Франции бывший президент страны Николя Саркози предстанет пред судом по делу о коррупции и давлении на следствие, заседания пройдут с 5 по 22 октября. Об этом сообщает в среду, 8 января, агентство France-Presse.

Предварительные слушания состоятся 17 июня 2020 года. Он стал первым экс-президентом Пятой Республики, которого будут судить по обвинению в коррупции. Следователи считают, что Саркози в 2014 году попытался через Эрзога получить закрытую служебную информацию от Азибера. По их мнению, экс-президент хотел вернуть свои рабочие записи, конфискованные в рамках расследования дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

После истечения срока полномочий Саркози на президентском посту в 2012 году следователи начали прослушивание его телефонных разговоров. Правоохранительные органы полагали, что избирательную кампанию экс-президента мог финансировать Муаммар Каддафи. Именно таким образом следователям стало известно содержание переговоров Саркози с Эрзогом. По версии следственных органов, экс-президент в разговоре дал понять, что готов устроить Азибера на выгодную должность в Монако в случае оказания им услуг в ходе расследования.

Саркози разговаривал со своим адвокатом по мобильному телефону, оформленному на вымышленного человека по имени Поль Бисмют. Эрзог также использовал телефон с сим-картой, которую можно купить без предъявления удостоверения личности.

Ранее "Страна" писала, что в Украине вступил в силу закон о разоблачителях, которые будут бороться с коррупцией.

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