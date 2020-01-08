Белоруссия и Европейский союз подписали соглашение об упрощении визового режима между союзом и страной, а также о сотрудничестве в области реадмиссии. Об этом сообщается на сайте белорусского Министерства иностранных дел.

Согласно документу, визовый сбор для белорусов, которые собираются приехать в Европу, составит €35, а также снизится время рассмотрения заявок на получение визы.

Некоторые категории путешественников смогут получать многократные визы с более длительным сроком действия при меньшем количестве предоставляемых для подтверждения цели поездки документов.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Нафтогазе отреагировали на "нефтяной кризис" в Беларуси.

Также мы рассказывали, что со следующего года украинцам для въезда в Европу придется проходить платную проверку.