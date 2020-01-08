Компания "Международные авиалинии Украины" опубликовала видео, на котором запечатлены близкие и сотрудники погибших в катастрофе под Тегераном, а также скорбящие пассажиры аэропорта "Борисполь". Ролик появился в официальном Facebook МАУ.

На кадрах видно, как возле выставленных в аэропорту портретов погибших в катастрофе сотрудников МАУ образовался стихийный мемориал. Люди несут к фотографиям экипажа рухнувшего "Боинга" цветы и свечи. Многие горько плачут.

Видео: Facebook/ flyuia.ua

Ролик коротко озаглавлен номером рейса: PS 752.

Ранее "Страна" приводила слова очевидца падения украинского самолета. Согласно его рассказу, пилот компании МАУ старался увести борт от жилых домов.

Мы также сообщали первые данные после расшифровки "черных ящиков" самолета: судя по ним, экипаж потерял связь с диспетчерами аэропорта сразу после взлета.