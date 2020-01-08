Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антонио Гуттереш принес соболезнования в связи с падением украинского самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) под Тегераном. Об этом сообщает пресс-служба ООН в Twitter.

Официальные соболезнования от главы ООН появились в соцсети около 18:00 по Киеву.

"Генеральный секретарь ООН глубоко опечален крушением украинского авиалайнера под Тегераном. Глава ООН выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и правительствам всех стран, граждане которых погибли в результате этой трагедии". - сказано в записи микроблога.

Скриншот: Twitter/ UnitedNationsRU

Напомним, 8 января в Тегеране на взлете упал украинский самолет рейса PS752, летевший в Киев. Все 176 человек. находившиеся на его борту, погибли.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразил президент Ирана Хасан Роухани. Также телеграмму со словами сочувствия Зеленскому направил Владимир Путин.