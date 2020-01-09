В среду, 8 января, в Лондоне прошла встреча между председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Они встретились с целью подготовить будущие дискуссии об отношениях Евросоюза и Соединенного Королевства после выхода из Евросоюза. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что речь шла о "старых друзьях, новых начинаниях".

"Председатель фон дер Ляйен подчеркнула тот факт, что Евросоюз полностью уважает решение Великобритании покинуть ЕС. Это решение влечет за собой последствия, так как никакие отношения не могут быть настолько тесными, как членство в ЕС", - говорится в сообщении.

Оба руководителя "согласились с тем, что ЕС и Великобритания имеют общие ценности и интересы, и что существует множество областей, в которых их сотрудничество на мировой арене будет иметь неоценимое значение. Прежде всего, сотрудничество должно проходить в сфере изменений климата, прав человека и безопасности.

Фон дер Ляйен заверила, что ЕС будет добросовестно вести переговоры о будущих отношениях в рамках политической декларации с целью достижения наилучшего возможного результата.

"Однако времени не хватает для того, чтобы такое соглашение было достигнуто, а затем ратифицировано до конца 2020 года", - отмечается в коммюнике Европейской комиссии.

Ранее "Страна" писала о том, что Джонсон пообещал Великобритании Brexit к 31 января.

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