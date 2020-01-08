Очевидец падения украинского гражданского самолета авиакомпании МАУ рассказал журналистам, что лайнер загорелся еще в воздухе.

Видеозапись интервью свидетеля трагедии появилась в Telegram-канале "RT на русском".

По словам мужчины-иранца, большая часть судна была полностью охвачена пламенем.

Видео: Telegram/ RT на русском

"Правый борт и хвост самолета были полностью охвачены огнем. В 20-30 метрах от тех домов борт упал в парке Лале, снеся ограждение футбольного поля, а затем взорвался и сгорел. Эти 500-600 метров усеяны фрагментами мертвых тел, которые невозможно опознать", - сказал очевидец.

Как писала "Страна", в иранской катастрофе погибли 176 пассажиров, летевших в "Боинге" украинской авиакомпании. Большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Мы приводили свидетельство очевидца, согласно которому пилот делал все возможное, чтобы самолет не рухнул на жилые здания.

В связи с трагедией, а также давкой на похоронах Сулеймани в Иране объявлен траур.