В Полтавской областной психиатрической больнице № 2 прокуратура выявила нарушения содержания больного.

По версии правоохранителей, один из больных содержался без добровольного согласия. Вопрос о его госпитализации в принудительном порядке не рассматривался. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

Также пресс-служба заявила, что в больнице нарушается право лиц на приватность: у больных отсутствуют прикроватные тумбочки и шкафы, а вещи пациентов хранятся в отдельном помещении, доступ к которым предоставляется им лишь в сопровождении медицинского работника.

По результатам проверки заведения зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы), а также внесено указание директору Департамента здравоохранения Полтавской областной государственной администрации, которое находится на рассмотрении.

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