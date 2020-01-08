Очевидец падения украинского самолета "Боинг" авиакомпании МАУ в Иране рассказал журналистам, что пилот старался увести борт от жилых домов. Видеозапись интервью очевидца появилась в Telegram-канале RT на русском.

Мужчина сообщил представителям прессы подробности крушения.

"Правый борт и хвост самолета были полностью охвачены огнем. Я думаю, пилот делал все возможное, чтобы самолет не рухнул на жилые здания. В 20-30 метрах от тех домов борт упал в парке Лале, снеся ограждение футбольного поля, а затем взорвался и сгорел. Эти 500-600 метров усеяны фрагментами мертвых тел, которые невозможно опознать", - сказал очевидец.

Видео: Telegram/ RT на русском

Напомним, в результате сегодняшней катастрофы гражданского самолета МАУ, вылетевшего из аэропорта Хомейни в 4:42 по Киеву, погибли 176 человек.

"Страна" приводила объяснение МИД Украины о том, кто станет расследовать катастрофу самолета возле Тегерана.