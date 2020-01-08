Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео направил всем американским дипломатическим миссиям за границей телеграмму с запретом встречаться с иранскими оппозиционерами без предварительного согласования.

Причина запрета - встречи могут усилить напряженность в отношениях с Тегераном. Об этом сообщает CNN.

Помпео отметил, что многие из оппозиционных организаций ранее применяли насильственные средства для достижения своих политических целей.

"Прямое взаимодействие правительства США с этими группировками может оказаться контрпродуктивным для нашей политики по поиску всестороннего соглашения с иранским режимом, с целью прекращения его дестабилизирующих действий ", - написал Помпео в телеграмме.

Как отмечается, Помпео прислал распоряжение в начале этой недели, это его косвенная попытка установления дипломатических контактов с Ираном, которая появилась на фоне сообщения, что администрация Трампа отказалась выдавать визу иранскому министру иностранных дел Мухаммеду Джаваду Зарифи.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Иранского генерала Сулеймани. Америка считает, что они были причастны к организации нападения на американское посольство в Багдаде (Ирак) 31 декабря 2019 года.

В Иране заявили о скорой мести за смерть Сулеймани и пообещали положить конец присутствию США на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "непропорциональным" ударом, если войска Ирана нанесут вред американским гражданам.

Также мы писали, что Трамп обратился к нации после иранских обстрелов и сделал заявление по поводу войны.