Украинцы могут указать банку, как распорядиться их деньгами в случае смерти
Любое физическое лицо может сделать распоряжения банку по поводу принадлежащих ему средств в случае своей смерти.
Соответствующие изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков-резидентов и нерезидентов внесены постановлением НБУ от 27 декабря 2019 года №162.
Распоряжение банку следует оформлять определенным образом. Это должен быть отдельный документ или приложение к договору с датой составления. Распоряжение заверяется уполномоченным работником банка и хранится в деле по юридическому оформлению счета.
Действие распоряжения может быть полностью или частично отменено завещанием в соответствии со статьей 1228 Гражданского кодекса при двух условиях:
- если в завещании изменено лицо, к которому должно перейти право на вклад;
- если завещание касается всего имущества владельца наследства.
Гражданский кодекс и так позволял вкладчику распоряжаться вкладом в банке на случай смерти (с помощью завещания или распоряжения банку). Просто НБУ привел свой акт в соответствие с законодательством.
Напомним, 2 года назад в Украине изменился порядок вступления в наследство. А вскоре после этого украинцев освободили от налога на наследство, полученное от близких родственников.