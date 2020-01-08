Любое физическое лицо может сделать распоряжения банку по поводу принадлежащих ему средств в случае своей смерти.

Соответствующие изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков-резидентов и нерезидентов внесены постановлением НБУ от 27 декабря 2019 года №162.

Распоряжение банку следует оформлять определенным образом. Это должен быть отдельный документ или приложение к договору с датой составления. Распоряжение заверяется уполномоченным работником банка и хранится в деле по юридическому оформлению счета.

Действие распоряжения может быть полностью или частично отменено завещанием в соответствии со статьей 1228 Гражданского кодекса при двух условиях:

если в завещании изменено лицо, к которому должно перейти право на вклад; если завещание касается всего имущества владельца наследства.

Гражданский кодекс и так позволял вкладчику распоряжаться вкладом в банке на случай смерти (с помощью завещания или распоряжения банку). Просто НБУ привел свой акт в соответствие с законодательством.

Напомним, 2 года назад в Украине изменился порядок вступления в наследство. А вскоре после этого украинцев освободили от налога на наследство, полученное от близких родственников.